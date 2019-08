En las imágenes los usuarios pueden notar que el diseño es similar a la serie moto G7 de la marca pero con el distintivo de que la pantalla es casi completa, es decir, que no tiene ‘notch’ ni cámara frontal visible, según Andro4all.

El teléfono tampoco cuenta con un lector de huellas dactilares ni botones en la parte de arriba, pero estas dos herramientas pueden ser agregadas en un futuro. En el costado derecho del teléfono se encuentran los botones de encendido y del volumen, mencionó el mismo medio.

A pesar de que Blass no dio una explicación sobre la carencia del ‘notch y la cámara, puede que esta sea retráctil como la del Huawei Y9 Prime o esté debajo de la pantalla. Sin embargo, la segunda opción no la ha podido implementar ninguna marca tecnológica, de acuerdo con Xataca.

Al parecer, este celular sería uno de los que va a lanzar la compañía de la gama One, algunos aseguran que puede ser el One Pro ya que es el único que no ha tenido filtraciones. Por ahora, solo queda esperar a los próximos lanzamientos de la marca para confirmar estas especulaciones, informó el mismo portal.