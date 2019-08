Los usuarios antiguos de Android saben que cada versión viene acompañada con el nombre de un postre o dulce. Sin embargo, esta vez decidieron hacer unos cambios y llamaron la nueva actualización: Android 10, un nombre más sencillo para que el sistema se vea más inclusivo y accesible, según Gizmodo.

Estos son los nombres que Android ha usado en las diferentes versiones hasta ahora:

Además del nombre, el sistema operativo tendrá un nuevo logotipo donde se verá la cabeza de Andy (el robot) pero con un color verde que tiene detalles azules y letras negras para un mayor contraste, mencionó el portal Xataca.

Say 👋 to #Android’s new look. Brand leads Aude Gandon and Sydney Thomashow share how Android’s new brand identity is built for everyone. pic.twitter.com/xDNuGHjZvb

— Android (@Android) August 22, 2019