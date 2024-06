Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

En una comunicación oficial la compañía detalló que su servicio con Showtime subirá de US$ 1 a US$ 12,99 al mes, y el precio de Paramount+ Essential aumentará de US$ 2 a US$ 7,99 mensualmente para todos los nuevos suscriptores.

El aumento de precio entra en vigor desde el 20 de agosto para los nuevos clientes de ambos planes.

(Vea también: ‘The 8 show’: la nueva serie coreana de Netflix que lo dejará con un sinsabor)

No obstante, la empresa argumentó que los clientes existentes de Paramount+ con Showtime verán el aumento de precio a partir del 20 de septiembre.

Asimismo, se dijo que los clientes existentes de Paramount+ Essential, que no reciben contenido de Showtime, no pagarán más por sus planes.

¿Por qué suben los precios de Paramount+?

La decisión de Paramount de incrementar sus precios va en línea con otras empresas de ‘streaming’ que han hecho lo mismo en el objetivo por conseguir ganancias. Uno de los ejemplos es el de Warner Bros, que anunció que incrementará el costo de su servicio Max.

(Vea también: Cómo encontrar cualquier película sin saber el nombre: pasos en Netflix, Disney, HBO y más)

Como asegura en un reporte CNBC, los ejecutivos de la empresa habían dicho públicamente en múltiples ocasiones que ven muchas oportunidades para aumentar el precio de los servicios de ‘streaming’.

“Paramount había combinado las plataformas Showtime y Paramount+ el año pasado en un esfuerzo por condensar el gasto en contenido, que se ha convertido en un foco particular para las empresas de medios. La compañía también aumentó los precios de Paramount+ a fines del año pasado”, dijo CNBC.

Lee También

En abril de este año, la firma de entretenimiento destacó que en el primer trimestre agregó 3,7 millones de suscriptores a Paramount+, lo que eleva el total a 71 millones.

Sin embargo, como la mayoría de sus pares de medios, Paramount registró pérdidas relacionadas con su servicio de transmisión y aunque estas registraron una reducción, finalizaron en US$ 286 millones.

Recomendado: Apollo Global Management lanza millonaria oferta por Paramount Pictures

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.