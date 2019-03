Y es que la progenitora de la famosa vivió un caso similar: perdió a una pareja muy joven, cuando tenía 16 años, y estaba esperando a Luisa.

“A mí la persona que más me ha ayudado a llevar esto ha sido mi mamá, porque vivió exactamente lo mismo que yo. Mi verdadero papá murió un mes antes de yo nacer y a mi mamá le tocó mucho más fuerte porque me tenía a mí en su barriguita. Mi mamá me cuenta cómo ella vivió ese duelo y ella ha sido mi mayor apoyo porque me entiende y me ha dicho: ‘Lu, mira, lo que tú tienes que hacer en estos casos es salir adelante, la vida sigue’”, relató la ‘youtuber’ en el matutino, y continuó:

“Ella me contaba cómo hacía todo lo posible por irse a estudiar, y yo chiquita, y ella viviendo ese duelo, pero diciendo: ‘Yo tengo que salir adelante por mi hija’. Digamos, en este caso [el mío con Legarda] yo lo hago por mis amigos, mi familia, mis sueños, las personas que me ayudan”.

En sus declaraciones, la celebridad digital también se refirió a su padre como su “primer ángel” en el cielo, porque desde siempre su madre así se lo enseñó, mientras que el segundo es Legarda.

Además, aseveró que no recrimina nada a quienes la critican, pues sabe que muchos no han vivido lo que ella ha pasado y por eso no entienden su dolor, pues su duelo ha sido diferente.

Toda esta parte de la entrevista de la influenciadora con el mencionado programa se puede escuchar desde el minuto 10:23 de este video, publicado en la cuenta de YouTube de Canal RCN.

En la conversación también se refirió a su otro padre, el de crianza, de quien dijo: “Mi papá se llama Wilmar, él es mi padrastro, pero me crió desde que yo tengo memoria. O sea, para mí él es mi papá porque me ha dado demasiado amor siempre, me ha cuidado. Digamos que conmigo y con mi hermana el amor ha sido exactamente igual”.