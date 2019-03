Y es que en la última línea del texto se lee “Yamarte”, lo cierto es que todo está relacionado con la mala caligrafía del artista, pues en realidad él quería expresar era “y amarte”.

Así lo explicó el intérprete de ‘Robarte un beso’ y ‘Un año’ en los comentarios de su publicación, luego de varios mensajes en los que le decían que había cometido un error de ortografía y de que un usuario se burlara de él.

Pero eso no fue lo único que le criticaron, en buena onda, también le dijeron que le faltaron un par de tildes, mientras unos más se refirieron fue a su letra.

“Las tildes lo pasó, Sebastián, pero ‘yamarte’ me ha llegada a la patata 😂. Aún así, sigues siendo perfecto 😂 ¡Te lo perdonamos”, “llamarte, no yamarte”, “te faltó la tilde en el qué de la pregunta”, “por años me avergoncé de mi letra fea, pero hoy me siento grandioso después de ver la letra de Yatra 🙊🙊🙊”, “pura letra de primaria” y “letra de bebé, pero mente de genio ❤🔥❤”, fueron algunas de las cosas que le dijeron los fans al famoso.

Aquí compartimos la publicación de Yatra con la foto de la carta (es la segunda del carrusel que se puede ver dando clic sobre las imágenes o deslizando), y luego los pantallazos de unos de los comentarios de sus fans y la respuesta del artista sobre el supuesto error ortográfico.