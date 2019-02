Eso narró la misma influenciadora en una serie de videos de sus historias de Instagram, donde indicó que el cambio de vivienda se lo envió Dios.

“Como les había contado, no tenía pensado mudarme de apartamento, pero resulta que Dios me manda como un regalo y me dice: ‘Lu, tú no te puedes quedar sola, te tengo un apartamento al lado de la casa de tu mejor amiga’. O sea, son cosas extrañas que pasan y uno no entiende cómo pasan”, aseguró.

Enseguida, Luisa Fernanda W afirmó que está “superfeliz” en su nuevo hogar, que es “supercómodo” y apenas para ella, y mostró algunos espacios de este.

Por ejemplo, dejó ver la cocina y parte de la zona social, de la que señaló cambiará los muebles.

Asimismo, exhibió su habitación, en la que además apareció la mánager de Legarda, cantante que murió en Medellín, el 7 de febrero, víctima de una bala perdida.

Aquí una grabación con las publicaciones de la ‘youtuber’ sobre su cambio de residencia y su nuevo espacio.