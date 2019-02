En el programa 4 Caminos del canal RCN, ella reiteró que ese fatídico día habían quedado de grabar con sus amigos, pero Legarda estaba empeñado en ir por su cédula.

Un rato después, cuenta que estaba en la casa esperándolo y llegó ‘De Jota’, su mejor amigo, para la grabación programada. Fue unos minutos después que sucedió: “la puerta de la casa se abrió sola“, cuenta.

Pese al asombro, ella pareció tener presentimiento: “Le dije ‘De Jota’, estaba segura de que había entrado Lega“, dice.

Y es que después de esto le escribió y no contestó, pero “a los tres minutos me llama la mamá y me da la noticia“, dijo a ese programa.

Ya en días anteriores había surgido la historia de un grillo que se apareció durante el funeral del artista y otro que apareció en su casa cuando Luisa Fernanda W grababa un video reproduciendo la música de Legarda.

La YouTuber también reafirmó en esa entrevista algunos de los detalles ya conocidos de su relación y contó otros más, como la empatía que tenía con el género femenino por su historia personal y la cercanía con sus hermanas, así como el hecho de que sus sueños fueron los que más los unieron como pareja.

En ese programa también hablaron algunos de los concursantes del reality show Master Chef, en el que la pareja se conoció. Según ellos, ambos evidenciaban su cercanía durante las grabaciones, pero Luisa Fernanda dice que su amor “nació fuera del reality”, y que “la química surgió fuera de cámaras”.