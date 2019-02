La ‘youtuber’, luego de cantar su canción ‘Mi regalo’ y otras más de la agrupación de reguetón ‘El team ganador’, relató una historia que dejó a muchos sin aliento en la Plaza de Toros La Macarena en Medellín, donde hicieron un concierto en memoria de Legarda.

“Les voy a contar algo. A veces yo dejaba el ventanal más grande de mi apartamento abierto y se entraban unos grillos verdes y enormes, que yo detestaba, les tenía pavor”, así empezó la historia Luisa Fernanda.

“Y Legarda siempre me decía: ‘mi amor, tranquila, son de buena suerte. Cómo les parece que una de las cosas a lo que yo más le temía en la vida era vivir un velorio. Le tenía demasiado miedo a que un ser querido se fuera de mi vida y me tocó vivir un momento, que creo es el más duro que me ha tocado vivir hasta el día de hoy”, continuó la influenciadora.

Luisa Fernanda contó que pidió mucha fortaleza para estar bien en el momento de verlo dentro del cajón. Aceptó que apenas lo vio se “desparramó” y empezó a llorar pero que “de repente llega un grillo verde, en la noche en una sala de velación, un grillito y se para sobre mi dedo y sobre la cajita de Lega”.

“Apenas lo vi, sentí una paz en mi corazón, como si fuera Legarda diciéndome: ‘Lu, tranquila que todo está bien’. Porque él me decía que los grillos son buenos y fue algo hermoso”, finalizó.

Este domingo se vivió una conmovedora jornada en La Macarena donde varios artistas, como Pipe Bueno, Pasabordo, Andy Rivera, Lalo y muchos más, hicieron un homenaje y llevaron un mensaje de paz en memoria a lo que era y quería Legarda.