Cerca de 15.000 seguidores del cantante Legarda llegaron este domingo a La Macarena para despedirlo en medio de un mensaje de paz, luego de ser víctima de una bala perdida el pasado jueves.

Más allá del dolor que Fabio Legarda siente por la muerte de su hijo, decidió enviar un mensaje conmovedor, lleno de amor y agradecimiento por el apoyo que los colombianos le dieron desde que llegó al país, en 2016.

#NoticiasTM "Ustedes fueron la razón de sus esfuerzos y su dedicación": Fabio Legarda, papá del joven cantante, en el evento que le rinde homenaje a su hijo en Medellín. #MásSueñosMenosBalas pic.twitter.com/fxqGX7jmNe — Telemedellín (@Telemedellin) February 10, 2019

“Ustedes fueron la razón de sus esfuerzos y su dedicación. Hace 3 años, mi hijo, lleno de sueños, venía desde Atlanta, Estados Unidos, para Colombia. Desde acá me llamaba y me escribía todos los días los fascinantes que eran cada uno de ustedes y lo fascinantes que son todos los colombianos. La familiaridad, el cariño y todo eso que representa nuestra cultura”, dijo ‘Don Fabio’, como le dicen los más allegados, a todos los fanáticos que llegaron a La Macarena.

“Hoy tengo que despedirlo, hoy lo vamos a despedir de la manera que él quería, en un gran concierto. Quiero repetirle a Medellín que Legarda se va dejando un legado de amor, de la lucha por los sueños, y desde ahora quiero que cada uno de ustedes luchen por ese sueño”.

Antes de terminar sus palabras pidió un minuto de silencio por su hijo y lanzó dos camisetas al público, porque quería sentir lo mismo que sentía Legarda cuando lo hacía al finalizar sus presentaciones y conciertos.

“Demos amor y digámosle no a la violencia y no a todo tipo de agresión. Vivamos en el amor. De mi parte y de mi familia no tengo nada más que agradecerles, los amo y de nosotros no hay ningún tipo de resentimiento, porque ese es el ejemplo que nos dejó mi hijo. Los quiero mucho Medellín”, finalizó.