La ‘youtuber’ aseguró en el programa que si bien ella y Legarda solían despertar temprano para hacer ejercicio, el pasado 7 febrero ambos se levantaron tarde de la cama. Luisa se quedó en el apartamento donde la pareja vivía, mientras que el cantante salió para recoger su nueva cédula, pues días antes le habían robado ese documento.

La también influenciadora añadió que ella le sugirió a Legarda que fuera otro día a recogerla, ya que se habían quedado de encontrar con unos amigos en su apartamento; sin embargo, él insistió en que no se iba a demorar.

“Yo le dije: ‘Mi amor, no vayas hoy por la cédula’; él me dijo: ‘No tranquila, yo voy en un momentico’”.

De acuerdo con el relato de Luisa, Legarda recogió su documento y luego se devolvió a la casa para grabar un contenido para su canal de YouTube. Justo cuando él regresaba, ocurrió el intento de fleteo en el que el músico perdió la vida.

Durante la entrevista con La Red, la ‘youtuber’ también aseguró que aún no asimila lo ocurrido. “Yo a veces me despierto en la mañana y digo: ‘¿Esto no es una pesadilla? ¡Alguien que me despierte!, ¿esto qué es?'”.

Asimismo, en ese diálogo, Luisa contó cómo se enteró de que su novio había recibido un tiro en la cabeza.

Vale la pena recordar que 3 días después de la muerte de Legarda, la ‘youtuber’ y la familia del cantante le hicieron un evento de despedida al artista, quien nació en Popayán y alcanzó gran notoriedad el año pasado, gracias a su participación en ‘MasterChef Celebrity’, del canal RCN’.

Durante ese homenaje, que se llevó a cabo en la plaza de toros La Macarena, en Medellín, Luisa le pidió a la familia de Legarda que no la dejara sola en este momento tan difícil.

A continuación puedes ver la entrevista completa a la ‘youtuber’: