En entrevista con Noticias RCN, la intérprete de ‘Sentimiento’ habló por primera vez sobre el evento en el que se veía a personas divertirse sin tomar las medidas de bioseguridad que dicta la pandemia, como el uso de tapabocas y el distanciamiento social.

“Estábamos normal, en una celebración. Eran personas conocidas. Se supone, y uno dice, que las personas que están han sido responsables, se han cuidado, y que todo el mundo está sano porque, obviamente, no había personas enfermas ni nada”, le dijo Paola Jara a la directora de entretenimiento del informativo, cuándo le preguntaron por qué estuvieron allá de esa manera.

“Nosotros no estábamos trabajando. Se me hace muy particular que si hay varias personas en la fiesta, solamente los irresponsables seamos nosotros por ser figuras públicas. Es muy difícil cantar con tapabocas”, finalizó sobre el tema la cantante y novia de Jessi Uribe, con quien se especula que se habría casado en secreto, como se puede escuchar en el video que publicó Entretenimiento RCN en Instagram.

Esta semana, Paola Jara también fue noticia porque revivieron videos del inicio de su carrera y por una escena de celos en redes sociales a su pareja, aunque todo apunta a que se trata de una promoción.