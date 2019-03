De acuerdo con Osmín, hasta finales del año pasado él tenía entendido que seguiría en el concurso. No obstante, hace dos semanas le dijeron que ya no iban a contar con sus servicios.

“De repente, me dice Sebastián [Martino, productor del ‘Desafío’,] que van a hacer un cambio totalmente del formato, porque parece que RCN había sacado algo parecido a lo mío, ‘el inframundo’ [del ‘Reto 4 elementos’, que en el ‘Desafío’ se llama ‘Infierno’ o lugar de los ‘Desterrados’]”, afirmó Osmín a este medio.

En sus declaraciones, el entrenador también se mostró sentido porque, por esperar esta opción, rechazó otras ofertas laborales.

“El que me jodí fui yo, porque no acepté a otros canales pensando que había ‘Desafío’ […]. Si me hubieran dicho cuatro meses antes, cuando les pregunté en Medellín, habría buscando otra cosa”, dijo, y continuó revelando que una de las propuestas que tenía era con Discovery.

Pulzo se comunicó con Caracol para obtener su versión sobre este tema y otros relacionados con los cambios en su concurso, pero no ha recibido respuesta.

Por ahora, ya son dos las modificaciones del ‘Desafío’ de este año, que será ‘Súper Regiones’ y repartirá una millonaria cifra (en dólares), pues esta semana también se conoció que la presentadora Catalina Aristizábal no continuará.

Ella señaló que era porque empezaba “una nueva etapa” y “las despedidas son parte de la vida”, pero no dijo a qué proyectos se dedicará en reemplazo del reality.

Por su parte, Osmín sí le contó a este portal que ahora espera recibir ofertas para participar en concursos parecidos al ‘Desafío’, pero además seguirá dirigiendo actividades físicas en sus gimnasios y lanzará un kit de entrenamiento que llevará su nombre.