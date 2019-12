Alerta de ‘spoilers’: este contenido tiene información que revela detalles del último episodio de la producción. Si no quiere conocerlos, mejor no continúe leyendo.

En declaraciones recogidas por la revista People en español, Carmen aseguró que quería un final diferente”, pero añadió que como actriz su trabajo “es hacer caso,así que hice caso”.

Y es que algo que no le gustó mucho a Villalobos fue que Catalina no terminara con ‘el Titi’, personaje interpretado por Gregorio Pernía: “Yo creo que si hubiera estado en nuestras manos, tanto en las de ‘Grego’ como en las mías, les hubiéramos dado [a los fans’] mucho gusto […] Nos dieron gusto juntándolos en unos capítulos, no para el final, entonces nada me hubiera gustado más que hubiera sido así”, le dijo al medio.

Ese detalle sobre la turbulenta relación que desarrollaron los personajes en la serie habría sido un regalo para fanáticos y hasta para ella, porque “Cada vez que esa pareja sale al aire la gente muere, nosotros morimos y se enamoran”, agregó, antes de agradecer a todos los que se conectaron los últimos años con la historia.

“Realmente les puedo decir que gracias, gracias totales por amar tanto a Cata y a El Titi, gracias por creer en las segundas oportunidades y gracias por conectarse con nosotros siempre. Realmente no voy a tener nunca palabras que me alcancen para expresar tanto agradecimiento”.

En ‘El final del paraíso’, Catalina es exonerada de los cargos en su contra y queda cuidando a su nieta y trabajando en la fundación ‘Sin senos sí hay paraíso’ mientras espera que ‘el Titi’ despierte del coma en que quedó luego de salvarle la vida.