green

Luego de que Xuxa sugirió que los presos debían ser usados para probar vacunas y medicamentos, hecho por el que tuvo que ofrecer disculpas, está de nuevo en medio de una ola de críticas por un video en el que dice: “Yo maté a mi mamá”.

Con el video publicado en su cuenta de Instagram la semana pasada, la reconocida cantante buscaba crear conciencia sobre la pandemia del coronavirus, siendo su país Brasil uno de los más afectados por el COVID-19.

Sin embargo, la idea no gustó mucho entre sus seguidores y la opinión pública pues se inventó una historia en la que involucró la vida de su mamá, hecho que le han reprochado en redes sociales.

“Fui a la playa con mis amigas. Al regresar abracé y besé a mi madre. La contagié de covid. Yo maté a mi madre”, se le escucha decir con una actitud seria a la cantante de 58 años en el video que tiene más de 1,4 millones de reproducciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial)

Luego de unos segundos de silencio, Xuxa respiró profundamente y expresó que la historia no le ocurrió a ella, pero sí a muchos brasileños. “Estamos en el peor momento de la pandemia de COVID-19. Los hospitales están llenos, no hay más médicos, ya no hay forma de que haya más camas. El dinero ya no es una solución”, zanjó.

Después dijo que la única salida para evitar el colapso, según ella, “es convencer, educar, concientizar a la población para que enfrente este momento con seriedad. Hay que luchar contra la banalización, el negacionismo y la negligencia”.

Aunque la intención de Xuxa era crear conciencia contra el coronavirus, la mayoría de seguidores la criticó por iniciar su video con una mentira tan cruda, aunque también hubo otros que aplaudieron su video para ayudar a frenar la pandemia.

Xuxa miente y dice que mató a su mamá para crear conciencia sobre el coronavirus