Por la diferencia de edad, varios cuestionaron a la pareja, pero ellos dejaron ver que no les importa lo que la gente pueda opinar sobre su relación, pues están disfrutando de las mieles del amor.

Machado tiene una larga trayectoria en el mundo del modelaje y la actuación y es recordada por sus papeles en ‘Oye bonita’, ‘La vendedora de rosas’, ‘El general Naranjo’, y más recientemente ‘Leandro Díaz’ y ‘Enfermeras’, producción en la que no tuvo química con la actriz que hacía de su hermana.

En esa serie del Canal RCN también trabajó con Eduardo Pérez, que ahora es su pareja, y que llegó como uno de los nuevos personajes de la segunda temporada.

El antioqueño, que perdió a su papá a los 8 años en la época oscura de Medellín, se volvió popular con sus personajes de Roby, en ‘Yo soy Franklin’ y de Mirco en ‘Chica vampiro’, protagonizada por Greeicy Rendón.

Esta es una foto de él en ese último papel:

Posteriormente dio un salto a producciones como ‘La reina del sur’, ‘La reina de Indias y el conquistador’ y ‘El cartel de los sapos: el origen’,

Cuántos años tiene Viña Machado vs. la edad de su novio

La actriz, que también participó en ‘Masterchef’, va a cumplir 44 años en agosto de 2023, pues nació el 17 de ese mes, en 1979, en Santa Marta.

A sus 13 años comenzó su carrera como modelo y de ahí pasó a la actuación. Tiene un premio India Catalina, que obtuvo como mejor actriz antagónica, por su papel en ‘Enfermeras’.

Pérez, por su parte, nació el 5 de febrero de 1992, por lo que cumplió 31 años en 2023; es decir que es menor que su novia por 13 años.

Hijo de Viña Machado y su relación con el novio de la actriz

La samaria tiene un niño de siete años, León, al que no muestra en redes sociales. Lo tuvo en 2016 y, desde ese momento, supo que sería madre soltera. No habla del papá del niño y no se sabe quién es.

León al parecer tiene buena relación con la pareja de su mamá y ya han compartido varios momentos, como se aprecia en la tercera imagen de este carrete de fotos: