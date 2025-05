Durante la jornada de este domingo se conoció que la modelo antioqueña Karina García fue eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’, luego de que el público votara por su salida del ‘reality’.

Junto a la exenfermera también estaban nominados Andrés Altafulla, Camilo Trujillo, Fernando ‘el Flaco’ Solórzano, ‘La Jesuu’ y Yina Calderón. Con esta última, Karina protagonizó una acalorada discusión en la que la amenazó con una demanda por difamación.

La sorpresiva salida de Karina no pasó desapercibida en redes sociales, donde rápidamente se convirtió en tendencia. El resultado de la votación, de 47, 59 %, anunciado por Marcelo Cezán y Carla Giraldo, tomó por sorpresa a muchos seguidores del programa.

Las reacciones de otros exconcursantes tampoco se hicieron esperar. Yana Karpova, conocida como ‘la Rusa’, compartió un video en redes con un comentario que se interpretó como una indirecta hacia Karina: “Chicas, mucho cuidado desde ahora. Agarren a sus maridos, especialmente los que viven en Medellín. Mucho cuidado”.

La enemistad entre Karina García y Yana Karpova se remonta a su convivencia en el programa, marcada por supuestos celos y acusaciones sin fundamento en torno a la relación entre Karina y Cris Valencia, exnovio de Karpova.

Además, Yana acusó a Karina de haberla agredido mientras dormía en el set de grabación. No obstante, al revisar las cámaras, esta acusación fue descartada.

“Hoy se levantó diciendo cosas muy fuertes. No sé si dormida le di una patada, pero ella afirma que yo estaba despierta. Todos me hicieron caer en cuenta de que ella es la novia de un chico con el que me besé hace un tiempo en un reto de redes”, explicó la modelo paisa en su momento.