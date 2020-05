La primer pista, que más parece una confirmación, fue en respuesta a un seguidor que le preguntó si ha cocinado durante la cuarentena, y ella contó de los extraños antojos que ha tenido.

“Absolutamente. Carne, camarones. Además, mis famosas hamburguesas con queso. Muy bien. He tenido realmente antojos de carne roja y luego de ensalada con jalapeños extra. Ordené nachos con pollo que no venían con jalapeños, ¿quién hace eso?”

Absolutely. Steak. Shrimp. Plus my famous cheeseburgers. So good. Been rlly having red meat cravings then salad cravings with extra jalapeños. Ordered Chkn nachos that didn’t come w/jalapeños. Who does that? Wow. https://t.co/8QuYvSanMz

