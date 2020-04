green

La mujer, radicada en argentina, comentó al programa ‘Ventaneando‘ que Luis Miguel aprovechó su paso por el país suramericano para ir al hospital psiquiátrico en el que se encuentra internada Honorina desde principios de 2019.

“Dicen que sí, parece que fue una noche medio complicada. Él salió sin custodia, sin la novia, y demás; dicen que estuvo en el hospital. Desde el día uno ella tiene custodia en la puerta. Pregunto, ¿si no tiene nada que ver con Luis Miguel por qué este cambio?“, explicó Lorena al periodista del medio.

No obstante, la prima de ‘El Sol’ reconoció que ya no tiene custodia, que ya puede recibir visitas, pero que solo se desplaza de su habitación al comedor; además, agregó que su idea, siendo su familiar, es sacarla del hospital. No obstante, no le han permitido realizarle una prueba de ADN.

Cuando le hablan a la mujer sobre Luis Miguel, ella asegura que él es el más grande (el mayor), y muestra cierta fascinación hacia la figura de él cuando era joven, al parecer, sus facciones cambian cuando ve cómo luce ahora; también recuerda a Sergio, hermano menor del cantante, explicó De la Torre.

Según explicó la familiar del intérprete, la mujer que está en el hospital mental tiene momentos de mucha lucidez, tanto que menciona a ‘La incondicional’, el último tema que ‘El Sol’ le dedicó a su mamá en un concierto.

Aquí, la entrevista:

Cabe mencionar que Lorena también aprovechó para relacionar la serie que narra la vida del cantante, en la que al final de su primera temporada aparece él visitando a una mujer en un centro médico.

Luis Miguel perdió contacto con su madre desde que era muy joven, e intentó encontrarla por varios medios, pero, según explicó su familiar, parece que su padre (Luisito Rey) estuvo relacionado con su desaparición.

Pese a que varias personas sugieren que Marcela Basteri está muerta, nunca apareció un certificado de defunción, un cuerpo o una tumba.