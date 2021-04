green

El pasado 16 de abril la plataforma de ‘streaming’ estrenó la segunda entrega de la producción, que había dejado expectantes a los seguidores, pues todos querían saber qué había ocurrido con la mamá del artista, quien supuestamente tendría a un hombre que lo suplanta en eventos.

En los dos primeros capítulos de la temporada se deja claro qué habría pasado con Marcela Basteri, madre del cantante, a quien dieron por desaparecida y varios agentes de inteligencia estuvieron buscando durante años.

Canciones de Luis Miguel que salen en serie de Netflix

La nostalgia de este momento y otros que se viven en la producción siempre van acompañadas con la música del famoso, que ha girado alrededor del planeta con cada uno de sus discos y, normalmente, acaba con toda la boletería.

Aunque toda la discografía no ha sido expuesta en la bioserie, temas como ‘Suave’, ‘Cuando calienta el sol’, ‘Ahora te puedes marchar’, ‘La incondicional’, ‘Será que no me amas’, ‘La malagueña’ y ‘Culpable o no’ sí le dan vida a los capítulos.

A continuación, el video de ‘Hasta que me olvides’, uno de los sencillos insignia de la segunda temporada:

¿Diego Boneta es quien canta en serie de Luis Miguel?

En Google cada vez es más frecuente la duda sobre si el actor, que encarna a Luis Miguel, es el mismo que interpreta los temas en la producción de Netflix y lo cierto es que hay alguien más.

La voz de Diego Boneta sí es la que se escucha cuando sale alguno de los temas en las escenas pero, cuando muestran al ‘Sol de México’ de pequeño, es el joven actor Izan Llunas quien presta su voz para el personaje.

Aquí, la lista de reproducción de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’: