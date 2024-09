Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Luego de que un juez condenara a Nelson Velásquez a cuatro años de prisión por el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, por seguir interpretando sin autorización los temas de Los Inquietos del Vallenato tras su salida de la agrupación, el cantante se pronunció y aseguró que continuará trabajando en sus proyectos.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, dijo que “hay Nelson para rato” y que lo sucedido son acciones de “personas mal intencionadas que buscan el beneficio de una manera tirana y descarada”.

(Vea también: “Para lo que sea”: ‘Juanfer’ Quintero y el tajante mensaje por condena a Nelson Velásquez)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nelson Anibal Velasquez Diaz (@nelsonvelasquezoficial)

“Estoy contento, voy con toda. Vamos a luchar siempre, vamos a seguir trabajando, mostrando nuestra música. Nadie, solamente Dios, el día que me quite la vida, el día que quiera llevarme o el día que me pase cualquier cosa, el día que diga: ‘Hasta aquí llegó, véngase para acá’, de resto hay Nelson para rato”, dijo el artista guajiro.

Añadió: “Estamos felices, seguimos haciendo nuestra música y con todos los ‘Nelsistas’ de corazón y de la mano de Dios lo vamos a lograr”.

El caso de Nelson Velásquez y Los Inquietos

La demanda en contra de Nelson Velásquez fue interpuesta por Jair López, dueño y representante legal de Los Inquietos del Vallenato, la cual fue investigada y según la sentencia, quedó en evidencia que el cantante interpretó, sin autorización de la empresa titular LG MUSIC LTDA, entre 2006 y 2018 alrededor de 12 temas que grabó con el grupo musical al que perteneció por varios años como vocalista. Lo anterior habría quedado demostrado en videos de conciertos en Colombia y el exterior, así como promociones de eventos y contenidos publicados en redes sociales.

Además, señala que tras su salida de la agrupación en el 2004, le concedieron solamente un año de gracia para incluir repertorio del grupo en conciertos mientras producía su catálogo como solista y que, “pese a saber que no podía hacerlo, continúo con la explotación de las canciones”.

Entre los temas que no le fueron autorizados a través de un contrato de interpretación exclusiva de la marca LG MUSIC LTDA (Dueños de la producción de los álbumes y fonogramas) son: ‘Nunca niegues que te amo’, ‘Entrégame tu amor’, ‘Volver’, ‘Te pierdo y te pienso’, ‘Primavera azul’, ‘Dos locos’, ‘No queda nada’, ‘Me matará el sentimiento’, ‘Suave brisa’, ‘Quiero saber de ti’, ‘Buscaré otro amor’ y ‘Perdóname la vida’.

En ese sentido, el Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento declaró a Nelson Velásquez responsable del delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, condenándolo a cuatro años de prisión y a pagar una multa de 26.6 salarios mínimos vigentes, una suma cercana a $21 millones de pesos. Sin embargo, le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, para lo cual estableció un período de prueba de 48 meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DOBLEUU / WILFRAN CASTILLO. (@wilfrancastillo)

“Tiene mi aprobación y visto bueno”

Tras conocer la condena en contra Nelson Velásquez, Wilfran Castillo, compositor de varios éxitos de Los Inquietos, se pronunció mediante un comunicado de prensa en el que manifestó ,como propietario de las obras, autoriza al artista guajiro para interpretar las canciones de su autoría en los conciertos.

“Quiero manifestar a la opinión pública que Nelson Velázquez está autorizado para interpretar las obras sin excepción alguna. Desde la primera canción tuvo mi aprobación y visto bueno para grabar e interpretar mis obras en vivo”, se lee en el comunicado.

Entre las canciones autorizadas se encuentran ‘Volver’, ‘Quiero saber de ti’, ‘Ahora que te vas’, ‘Nunca niegues que te amo’, ‘Te pierdo y te pienso’, ‘Entrégame tu amor’, ‘Tu historieta’, ‘Un millón de besos’, ‘Vine a pedir perdón’, cuyos éxitos fueron grabados por Velásquez entre la década de los 90 y principios de los 2000 en Los Inquietos.

“Por mi parte debo manifestarme en favor del artista, anunciando que lo que tenga que hacer para que él siga interpretando mis obras lo haré. Respetando las decisiones judiciales y sin ponerme en contra de ninguna persona jurídica o natural. Lo más importante es que todo llegue a un feliz término y la música del artista pueda seguir alegrando a los seguidores del vallenato romántico”, expresó Wilfran Castillo.

Los músicos Iván Calderón, Hebert Vargas, Luis Miguel Fuentes, Duván Bayona y el futbolista Juan Fernando Quintero se han solidarizado también con el cantante guajiro.

Lee También

“Acuerdo de buen comportamiento”

EL PILÓN consultó al abogado Rafael Mendoza Cuello, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, quien mencionó que, aunque existe un fallo condenatorio, el mismo se puede apelar por ser de primera instancia ante el superior jerárquico, es decir, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, para que en su lugar lo revoqué o lo confirme. Asimismo, explicó que es una decisión con suspensión condicional de la ejecución de la pena, por lo que el condenado no deberá cumplir con pena de privación de la libertad la decisión impuesta por el juez.

“Es importante mencionar que para que los cuatro años sean excarcelables Nelson Velásquez debe firmar un acuerdo de ‘buen comportamiento’, comparecer ante la justicia cuando sea requerido y podrá antes de resolverse la segunda instancia llegar a un acuerdo conciliatorio con LG Music”, detalló.

Del mismo modo, manifestó que aunque la empresa LG MUSIC LTDA sean los dueños de los fonogramas, el compositor está en su derecho de conceder el permiso a los cantantes para interpretar sus obras y más en este caso cuando Wilfran Castillo aseguró en un comunicado que “desconocía los motivos por los cuales Velásquez fue juzgado”.

Entre tanto, el abogado penalista Diego Londoño, aseguró que no quedó claro cuáles fueron los perjuicios que ocasionó Nelson Velásquez a la empresa LG Music LTDA, quienes aseguran que sufrieron pérdidas económicas debido a que los empresarios no los contrataban a ellos, sino al artista tras su salida del grupo.

“Se habla unos derechos patrimoniales de percibir dineros, pero no se muestra cuál fue la cuantía del daño, en qué consistieron las pérdidas. También manifiestan que los dejaron de contratar, sin embargo, no se muestra quién fue el que lo dejó de contratar y es parte no fue valorada por parte del juez. Deberían haber absuelto al cantante porque la Fiscalía no logró evidenciar tampoco cuáles eran las obras (que cantaba) y simplemente el juez se basó en lo que dijo un empleado de la empresa, que además no era imparcial”, señaló el abogado Londoño.

Nelson Velásquez estará este fin de semana de gira en México. Cantará en Cancún, Monterrey y Saltillo. En Colombia su caso es tema de conversación y análisis.

No dejes de leer: “Está autorizado para interpretar mis obras”: Wilfran Castillo respalda a Nelson Velásquez tras condena

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.