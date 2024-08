Por: El Colombiano

El cantante Nelson Velázquez se pronunció luego de la condena en su contra a cuatro años de prisión por violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, debido a que seguía interpretando temas de Los Inquietos del Vallenato sin la autorización después de su salida del grupo.

Jair López, dueño y representante legal de la agrupación vallenata, interpuso la demanda que después fue investigada y tuvo como resultado que entre 2012 y 2018 el artista interpretó, como solista y sin la debida autorización, varias canciones de una agrupación musical de la cual hizo parte durante varios años.

En ese sentido, el fallo de primera instancia también le impuso a Velásquez una multa equivalente a 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes, algo más de 20’800.000 pesos. Además, le concedió la suspensión condicional de la pena y estableció un período de prueba de 48 meses, previo el pago de una caución de un salario mínimo legal mensual vigente.

Las palabras de Nelson Velásquez

Tras conocerse la decisión de un juez penal de conocimiento de Medellín (Antioquia), el cantante vallenato dijo que “hay gente malintencionada”.

“Son impases, son cosas de gente mal intencionada que buscan el beneficio de una manera tirana y descarada, pero obviamente la luz siempre va a salir al final”, dijo Velásquez.

“Aquí estamos, mi gente; hay Nelson para rato, no se preocupe, mi gente. Voy a seguir con mis proyectos, mis cosas, y trataré de luchar contra este impase”, agregó.

El Colombiano, medio aliado de Pulzo, momentos después añadió parte de la entrevista que se le hizo al cantante vallenato en Mix F.M y que publicó en Instagram, dijo que: “nadie, solamente Dios, el día que me quite la vida, o el día que él quiera llevarme, o el día que me pase cualquier cosa, o que diga ‘hasta aquí llegó, véngase pa’ca’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nelson Anibal Velasquez Diaz (@nelsonvelasquezoficial)

Enfatizó en la frase “hay Nelson para rato” y aseguró “estar felices” con su equipo y trabajando en una gira de conciertos que tendrán lugar en varias ciudades de México. “Con todos nuestros seguidores que nos siguen de corazón, lo vamos a lograr y por supuesto de la mano de Dios”.

El medio mencionado comentó que de igual manera intentaron ponerse en contacto con el grupo Los Inquietos del Vallenato pero aún no han logrado comunicarse.

