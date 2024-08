Por: El Colombiano

El entorno del vallenato está conmocionado por la condena por violación de derechos de autor que le impusieron al cantante Nelson Velásquez, quien fue integrante de Los Inquietos del Vallenato.

Y es que, este miércoles, un juez penal de conocimiento de Medellín dictó una condena de cuatro años de cárcel contra el artista luego de ser hallado culpable de violar los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos por seguir interpretando temas de la agrupación sin la autorización después de su salida del grupo.

La decisión tomó por sorpresa, incluso, al mismo cantante, que en el momento en el que se supo su condena estaba en una entrevista con un medio de comunicación en la que, sin referirse de forma directa a su situación judicial, dejó entrever su primera reacción tras el dictamen del juez.

Fue el mismo artista quien compartió un fragmento de la entrevista en sus redes sociales. En el apartado le preguntaban: “¿Hay Nelson para rato?”, a lo que el cantante vallenato respondió:

“Totalmente. Contentísimo, feliz, voy con toda. Vamos a luchar siempre, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mostrando nuestra música”, dijo el cantante en la publicación compartida en Instagram.

Y agregó que: “Nadie, solamente Dios, el día que me quite la vida, o el día que él quiera llevarme, o el día que me pase cualquier cosa, o que diga ‘hasta aquí llegó, véngase pa’ca’. De resto hay Nelson para rato, estamos felices, estamos trabajando, hay Nelson para rato con nuestra música y por supuesto con todos nuestros seguidores que nos siguen de corazón, lo vamos a lograr y por supuesto de la mano de Dios”.

Además de lo que podría ser su primera reacción, Velásquez también compartió un video en Instagram de su padre, Aníbal Velásquez, en el que reveló detalles de cómo su hijo recibió la condena.

“Acabo de hablar con Alex Díaz –su manager–, van para Cancún (México). Nelson está tranquilo y bueno, ahí fallaron. Nelson tiene su abogado, van a apelar la decisión. Y yo después me puse a sacar conclusiones. Aquí no va a quedar gente suelta”, comentó el padre del cantante.

Además de la condena a prisión, Velásquez deberá pagar una multa de 26 salarios mínimos mensuales vigentes, lo que equivale a unos $ 20.800.000.

Pese a la condena, el tribunal le otorgó a Velásquez una suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esto quiere decir que el cantante no irá a prisión y tiene un periodo de prueba de 48 meses. Sin embargo, durante este tiempo, el artista deberá cumplir con condiciones establecidas por el juez para evitar cumplir la condena en la cárcel.

