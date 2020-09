green

“Acaba de tener un bebé”, dijo el realizador en una serie de preguntas luego de la presentación del ‘Gunda’, documental en el que Joaquin Phoenix aparece como productor ejecutivo, para explicar la ausencia del ganador del Óscar en el evento.

Enseguida, Kossakovsky reveló el nombre del menor, River, que, según Us Weekly, es un homenaje de Joaquin a su fallecido hermano River Phoenix, que murió por una sobredosis de drogas en 1993, cuando apenas tenía 23 años.

Joaquin Phoenix, de 45 años, y Rooney Mara, de 35, se comprometieron este año. Los dos prefieren mantener su relación con un bajo perfil y vivir lejos de los lentes de los paparazzis, por lo mismo, todavía no hay una foto de su heredero.

¿Qué han hecho recientemente Rooney Mara y Joaquin Phoenix en cine?

Después de su papel de Guasón, que le dio su primer Óscar, Joaquin Phoenix hizo un corto titulado ‘Guardians of Life’ que aún no se estrena, y se rumora que encarnará nuevamente al villano de Batman en la secuela de ‘Joker’, aunque aún no es confirmado, reporta el sitio especializado IMDb.

En la misma publicación figura ‘María Magdalena’ (2018) como el último trabajo de Rooney Mara, que está en medio del rodaje de ‘Nightmare Alley’ y se prepara para trabajar en ‘A house in the Sky’.