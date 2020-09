green

Los famosos contaron lo que pasó con la misma gracia con que se tomaron el “incidente”, como describió el presentador lo sucedido.

“Me dio por llamar a mi ‘Batman’ @yanethwaldman a que me diera una manito… 😜 pero terminó dándome una tundaaaaaaa. Sí, creí en ella, creí en su rol de mamá, de mujer, de esposa, de peluquera🙈🙈 ¡Fatal error! En el video, el resultado”, agregó Iván Lalinde.

En dicha grabación, el presentador muestra que su excompañera de ‘El desayuno’ de RCN le quería quitar volumen del pelo, pero al final terminó fue dejándolo calvo.

De ahí que después de lo que pasó, la celebridad le preguntara a su amigo: “Oye, pero eso te crece rápido, ¿cierto?”. El famoso, que este año perdió a su papá por el coronavirus, solo le respondió: “Sí, en tres años y medio”.

Y aunque no era lo que esperaba, al final, él quedó encantado con su corte, pues dijo: “Creo que así me voy a quedar mucho rato en la vida, porque me fascina”.

Yaneth únicamente le decía “perdón” y ambos gozaron con la situación, como se puede apreciar en el siguiente video donde se ve el nuevo ‘look’ de Iván Lalinde y el resumen de lo sucedido:

Yaneth Waldman explica por qué calveó a Iván Lalinde

Aparte de lo que se escucha que dijo en el video, la presentadora escribió una publicación en Instagram y replicó la grabación.

En su ‘post’, la celebridad de la televisión colombiana dijo que no era su primera vez cortando cabello, pero sí con “el cortapatillas”.

(Vea también: “Todavía se me aparece”: Iván Lalinde habló de Lina Marulanda y sus últimos días juntos)

“Esta mañana fui a cortarle las puntas del pelo a Iván, lo había hecho varias veces con mis hijos desde que eran chiquitos, de hecho se lo he cortado a mi marido algunas veces, pero nunca había practicado con el cortapatillas o como se llame esa maquinita y pues… pasó lo que pasó. 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ Perdóname Ivancho, prometo practicar un poco más para la próxima. 🤣🤣”, escribió.

Iván le respondió con jocosidad, le dijo que la amaba y lo hacía reír, pero también le expresó: “¡Y crees que habrá una próxima! 😜”.

Aquí la publicación de Yaneth y, enseguida, la reacción de su colega: