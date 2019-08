En el primero de tres videos que Nacho va a subir a su canal de YouTube hablando del chisme sobre su salud, el también productor de videos para adultos contó cómo surgió el rumor y lo difícil que fue para él, sobre todo, ver la angustia de sus hijos.

“Fue muy sencillo. Yo tenía un test, con el que yo estaba trabajando. Nosotros nos hacemos un test cada 15 días […] Yo tenía el test correcto, trabajé con estas siete chicas, pero me tenía que hacer otro test, porque iba a trabajar a Colombia, y quería tener un test fresco […] Mi sorpresa fue que el último día, cuando acabo la escena con la última chica, me llaman de mi oficina y me dicen: ‘Nacho, hemos recibido el test que te hiciste el otro día, pero hay una cosa que no está bien, que te sale positivo de VIH’”, explicó el actor.

Enseguida, lo que hizo fue pedirle a la secretaria de su oficina que enviara un mensaje a las colegas con las que había trabajado recientemente: “El mensaje era el siguiente: ‘A Nacho le ha salido positivo de VIH. Por favor, dejar de trabajar, haceros el test, entrad en cuarentena y no os acostéis con nadie, no tengas relaciones con nadie hasta que sepáis que estáis bien’”.

Además de esa comunicación genérica, la estrella del porno le pagó un examen especial a las mujeres con las que se había acostado por trabajo, y todas dieron negativo.

A pesar de eso, Nacho narró que comenzó a ser contactado por medios de comunicación que querían saber sobre su infección con el virus: “De repente, recibo una llamada de un periódico en la que me dicen: ‘Mira Nacho, vamos a sacar la nota de lo que ha pasado, que has contraído sida’. Inmediatamente le digo: ‘No sé de dónde sacas tu información, pero es de muy mal gusto’”. Luego recibe llamada de otra periodista, que además llama a su mamá con el engaño de que Nacho le había dado su número, luego de que Vidal le dijera que no tenía tiempo para atenderla.

La noticia, sin embargo, salió en diferentes sitios de noticias alrededor del mundo y llegó, inevitablemente, a oídos de sus tres hijos. “Papá, no quiero que te mueras”, le escribió León, el más sensible de ellos, según Nacho.

“Yo no digo nada, porque no tengo nada que decir. Hablo con mis abogados, denunciamos al periódico por 2 millones de euros”, añadió Nacho sobre las acciones que tomó contra el periodista que, sin confirmación, publicó la noticia.

“Quizás debía haberme callado, como han hecho muchos otros actores […] Yo tuve la valentía, la fortaleza, la profesionalidad, la humanidad de decir lo que estaba pasando, y por eso se me tachó, se me insultó […] Es muy fuerte, a veces, el ‘bullying’ que uno recibe en las redes sociales […] Si yo no llego a ser tan fuerte como soy, yo creo que posiblemente también me hubiera suicidado”, agregó el actor, cuando habló de los insultos que recibió en redes sociales, en los que le desearon hasta la muerte.

Finalmente, en esta primera entrega, Nacho Vidal prometió reaparecer con otro video en el que va a mostrar un examen, desde que le saquen la sangre, para probar al mundo “que Nacho Vidal no tiene sida” y su salud está “estupenda”, como ya había dicho antes en Instagram.

Lo que le sucedió a Nacho se conoce como un ‘falso positivo’ entre los infectólogos. Puede suceder por una baja de defensas a la hora de la toma del examen, pero no es definitivo. Normalmente, el procedimiento a seguir es hacer un examen más especializado que sí define con exactitud si la persona tiene VIH o no.