Vega, que trabajó en varios programas de entretenimiento, contó por qué de un momento a otro dejó de aparecer en la pantalla chica, exactamente hace 17 años.

“Eso se lo debo a otro desparecido, cuyo nombre omito porque no vale la pena mencionarlo. Yo tuve un accidente (automovilístico) bastante, bastante grave y luego sufrí un ACV (Accidente cerebrovascular). Un periodista dijo, y puso cara arrugada, el maestro Cristian Vega acaba de fallecer. Mi conductor, asistente y amigo me dijo que lo había llamado para decirle de qué se iba a morir”, dijo Cristian Vega a ‘La Red’.

El músico, que también trabajó con Carlos Benjumea, dijo al mismo magazín que aquella vez del accidente alguien parqueó el carro en plena Autopista Norte de Bogotá sin poner aviso alguno y que él se estrelló de frente.

“Fue un tipo estúpido que dijo ‘se murió’. Un periodismo barato que me mató. De hecho, me morí, pero nadie lo supo. Yo me morí 3 o 4 minutos. Haberme muerto, me enseñó a vivir”, añadió Vega en el programa de chismes.

Aceptó que para la época tocó fondo con el alcohol y muchas otras cosas más y que al final, esos accidentes le hicieron cambiar la perspectiva de la vida.

Por último, relató que años después fue a visitar, en silla de ruedas, a ese periodista que erróneamente dijo que él había muerto para pedirle que por favor le ayudara a conseguir trabajo.

“Le dije: ‘Tu me mataste en televisión y ahora yo necesito trabajar’. Y me respondió: ‘Tú eres un inválido, sufriste un ACV y ya no sirves para trabajar en ninguna parte, ni en televisión ni en nada’”.

A pesar de ello, dijo que hoy ya lo perdonó y que siguió como pudo con el rumbo de su vida. Sacó un disco de música cristiana y pronto va a publicar un libro que se llama ‘La vida es una nota’.

“Lo mejor de la vida es perdonar, perdonar es recordar con amor”, finalizó en ‘La Red’.