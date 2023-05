Bill Lee fue un músico estadounidense que se dedicó principalmente al género del jazz, también fue compositor de música para películas, entre estas varias cintas de su hijo, el director y guionista ganador del Premio Óscar, Spike Lee. El artista falleció en la mañana del miércoles 24 de mayo en su casa en Brooklyn, Nueva York, a los 94 años.

Theo Dumont, publicista del cineasta Spike Lee, confirmó la muerte sin mencionar la causa.

The New York Times publicó el obituario del músico en el cual menciona: “durante seis décadas, en miles de presentaciones en vivo y en más de 250 álbumes de discos, el bajo de cuerda suave y exuberante del Sr. Lee acompañó a un panteón de estrellas de la música, incluidos también Duke Ellington, Arlo Guthrie, Odetta, Simon and Garfunkel, Harry Belafonte, Ian y Sylvia, Judy Collins, Tom Paxton y Peter, Paul y Mary.”

El director de cine Spike Lee compartió varias publicaciones en sus redes sociales sobre la muerte de su padre. En estas muestras imágenes de Bill Lee con el reconocido músico Bob Dylan, con el cual Lee fue el único acompañante en la versión original de la canción ‘It’s all over now, baby blue’.

¿Quién era Bill Lee?

Bill Lee nació en Snow Hill, Alabama, en 1928. Sus padres, Alberta Grace y Arnold Wadsworth Lee también fueron músicos, lo que llevó desde una temprana edad a interesarse por ese arte.

El estadounidense tuvo cinco hijos de su primer matrimonio, entre ellos el director de cine Spike Lee, otro hijo llamado Christopher, quien falleció en 2014, el fotógrafo David Lee, la actriz Joie Lee y el también cineasta Cinqué Lee. En su segundo matrimonio solo tuvo un hijo, quien también se dedicó a la música.

En su carrera Bill Lee estuvo mayormente enfocado en tocar el bajo, pero en las décadas de 1980 y 1990 estuvo trabajando en la composición musical de varios largometrajes, entre estas estuvieron cuatro películas del inicio de la carrera cinematográfica de su hijo. ‘She’s Gotta Have It’ de 1986, ‘School Daze’ de 1988, ‘Do the Right Thing’ de 1989 y ‘Mo’ Better Blues’ de 1990 fueron los ‘Spike Lee Joints’ en los que participó.

El músico no volvió a trabajar con su hijo debido a problemas personales entre ambos, derivados del segundo matrimonio del padre. En el jazz, Bill Lee también colaboró con famosos artistas como Cat Stevens y Aretha Franklin. Cuando se mudó a Nueva York a finales de la década de 1950, fundó y dirigió el New York Bass Violin Choir, una compañía de siete bajos.

El compositor también creó óperas folclóricas que posteriormente se presentaron en varios sitios de la gran manzana como el ayuntamiento de la ciudad, el Lincoln Center y durante el Festival de Jazz de Newport. Bill Lee también participó como actor en cuatro producciones fílmicas, tres ellas dirigidas por su hijo.