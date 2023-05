El mundo del entretenimiento lamenta la muerte de la artista nacida en Brownsville, Tennessee, Estados Unidos.

Turner se convirtió pronto en una de las grandes exponentes de los ritmos del soul y el pop en todo el mundo.

Éxitos como ‘Proud Mary’ marcaron su carrera hasta su fallecimiento hoy la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza”, dice un comunicado emitido por su representante.

La cantante se convirtió en uno de los iconos de la música, debido a las dificultades que tuvo que afrontar como una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de mi familia y múltiples enfermedades”, como reza en el libro La felicidad nace de ti, que se publicó en 2021 y cuenta las memorias de Turner.

Personajes reconocidos del entretenimiento, el deporte y entidades asociadas a la música despiden en redes a la famosa artista estadounidense:

Heaven has gained an angel. Rest in Paradise Tina Turner. Thank you for the inspiration you gave us all. pic.twitter.com/JMxa9kBsmF

Tina would have so much energy during her performances and was a true entertainer. She created the blueprint for other great entertainers like Janet Jackson and Beyoncé and her legacy will continue on through all high-energy performing artists. Cookie and I are praying for her… pic.twitter.com/tFpWfj8clC

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 24, 2023