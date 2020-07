Roger Widynowski, representante de la madre del fallecido, anunció el domingo la muerte del joven, aunque no dio más detalles sobre las circunstancias ni la fecha en la que se produjo el deceso, que se conoció el mismo día en que John Travolta anunció la partida de su esposa Kelly Preston.

Sin embargo, la revista estadounidense TMZ apunta a que el nieto del mito de la música pudo aparentemente haberse suicidado de un disparo en la cabeza, algo que investiga la Policía.

Lisa Marie Presley compartió una foto familiar en las redes sociales de ambos y muchos de sus fans destacan el increíble parecido físico entre abuelo y nieto, y hasta hacen sus propios montajes para evidenciarlo.

RIP! I’m heartbroken to hear Lisa Marie Presley son, Benjamin Keough, who was Elvis’s first grandchild just died at age 27. He was such a nice guy. My sincere condolences and love to @LisaPresley @Cilla_Presley pic.twitter.com/UCZUD6oMQz

— Keya Morgan (@KeyaMorgan) July 13, 2020