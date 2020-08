“Era un tipo único”, se lee en uno de los trinos con los que Red Hot Chili Peppers despidió a Jack, y en el que también le agradecieron por todos los momentos que vivieron buenos, regulares y malos.

Por su parte, en otra publicación le manifestaron su deseo porque ahora “navegue sin problemas hacia los mundos del más allá”, pero además recordaron las participaciones que tuvo en la banda.

Uno de esos mensajes sobre la muerte del artista lo acompañó la agrupación con una vieja fotografía, como se puede ver a continuación:

He was a unique dude and we thank him for all times good, bad and in between. Peace on the boogie platform.

