Antes de ser nombrada como la ganadora del certamen de belleza, Olascuaga tuvo un pequeño percance durante el tradicional desfile en traje de gala, ya que casi se cae en plena pasarela luego de enredarse con su vestido.

El incidente, obviamente, desató todo tipo de burlas por parte de varios usuarios de Twitter, quienes aprovecharon la embarrada de la comunicadora (que había sido Virreina Nacional en 2018) para crear los famosos memes.

Aunque por poco se cae, la señorita bolívar continuó el desfile y término quedándose con la corona, convirtiéndose así en la primera Miss Universe Colombia. Laura Olascuaga representará al país en Miss Universo.

Sebastián Carvajal, presentador del certamen, explicó en compañía de Valerie Domínguez que Olascuaga se ganó un carro cero kilómetros. Además del automóvil, Carvajal reveló el resto de los costosos premios que obtuvo la nueva Miss Colombia.

$ 20 millones en efectivo de una prestigiosa marca de joyas.

$ 10 millones en productos de belleza de una reconocida firma.

$ 15 millones en tratamientos estéticos.

Un reloj de $ 15 millones (tiene 141 diamantes, según la marca que lo regaló).

Cuando el bus arranca y yo no me he agarrado: #MissUniverseColombia pic.twitter.com/Xks4v3BCTw

— 𝘿𝙞𝙚𝙜𝙤 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙔𝙚𝙥𝙚𝙨. (@diegofer_yepes) November 17, 2020