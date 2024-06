Miguel Melfi resultó siendo uno de los personajes del ‘reality’ más queridos por los colombianos. A pesar de su situación con Nataly Umaña, los televidentes se dieron cuenta de que tiene buen corazón, por lo que recibió muchos elogios en las redes sociales.

(Vea también: El misterioso encuentro entre Melfi y Nataly Umaña que no se vio en TV; ¿volverá el amor?)

Muchos creyeron que podría llegar a ser el ganador del programa de RCN, pues logró meterse en la final junto a otros tres grandes competidores. Sin embargo, quedó en el tercer puesto.

Eso no quiere decir que le haya ido mal. De hecho, tanto tiempo en la pantalla le ha traído mucho reconocimiento y cariño por parte de los televidentes, por lo que es seguro que tendrá muchos proyectos en la mesa.

(Vea también: Melfi no reaccionó como Nataly Umaña esperaba; se fue de donde ella estaba)

Durante una entrevista para revista Semana, el panameño contó que no puede esperar para regresar a su tierra para ver a su familia:

“Obviamente, voy a volver a Panamá, ya regreso este domingo, quiero agradecerle a todas las personas que me apoyaron en Panamá, estar con mi familia, quiero vivir en mi casa y poder hacer las cosas que hacía en mi vida cotidiana. Pero, no sé exactamente en cuánto tiempo, pero muy pronto voy a estar de vuelta en Bogotá, mi plan es mudarme acá, quiero trabajar en muchas cosas que quiero hacer, no solo en la capital, sino en otras ciudades que haya oportunidades, y no solo Colombia, sino que siento que pueden salir oportunidades internacionales”, afirmó el famoso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Chicle Podcast (@elchicletvmax)

Algunos creyeron que su relación con Nataly Umaña podía evolucionar afuera, pero parece que eso solo se quedará en una amistad más.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.