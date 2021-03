green

En el Día Internacional de la Mujer, Arcangel publicó un mensaje en el que criticaba a las que les gusta compartir fotografías en sus redes sociales mostrando su cuerpo, aunque él se refirió específicamente a su cola.

“Quieres que te respeten como mujer ‘bla bla bla’, pero te pasas enseñando el cu** en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan como damas“, escribió el artista estadounidense, pero de raíces latinoamericanas.

Esa imagen se difundió en varias plataformas y al cantante de reguetón le ‘llovieron’ críticas de mujeres y otras personas que no estuvieron de acuerdo con estas palabras.

Sin embargo, quien más manifestó su indignación fue Anitta, artista brasileña que se ha convertido en una de las abanderadas de este género musical. En su cuenta personal, la cantante escribió un largo post en el que no nombró directamente a Arcangel, pero sí le mandó una indirecta.

“Esta soy yo, mostrando mi culo en mi instagram”, fue como empezó su mensaje. “¿Puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explicitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPRIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”, continuó.

Este es el mensaje completo de la artista que fue apoyado por muchas otras mujeres y hombres, algunos de ellos colegas.

Luego de la gran repercusión que tuvo este cruce de mensajes, Arcangel decidió bajar el tono de la discusión, pues algunos fans seguían dándole trascendencia a esta situación provocada por el mismo artista de ascendencia dominicana.

Aunque él no se retractó por completo sí expresó que no deseaba ofender a las mujeres “serias, respetables, fina y trabajadora”, asegurando que “dentro de esta sociedad machista que nos rodea, la mujer la ha pasado bien difícil”.

Pero allí volvió a manifestar que “hay mujeres que utilizan las redes sociales para prostituirse y exige cierto respeto de los hombres, que por más mujer que usted sea, sino se comporta como tal no se lo merece”, palabras que tampoco fueron bien recibidas por quienes piensan que toda mujer debe ser respetada sin importar su profesión.

También le habló directamente a Anitta y le expresó: “Yo soy el que más like te da, mami, pero me dolió que me dieras ‘unfollow’“. Estas son las palabras con las que quiso cerrar la pelea.