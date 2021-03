green

Varias estudiantes que recibían la clase impartida por Genaro Castro Flores no daban crédito a lo que estaban escuchando y molestas con sus palabras, se encargaron de viralizar el video en el que el profesor justifica los feminicidios y hasta incita a la tortura contra las mujeres.

“Nada más porque los gobernantes no sé qué hacen, pero yo agarro una brigadita secreta y agarro 2, 3 mujeres y me las llevo. Las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo”, se le escucha decir a Castro Flores durante la clase virtual el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Luego, en otro momento de la clase, el docente de la facultad de contaduría y administración de la Unam agregó: “Si mueren es por algo, no es porque digan vamos a matar a diez mujeres ahorita. El que anda mal termina mal”, zanjó, haciendo referencia a que ese día en varias ciudades de México salieron a protestar contra la violencia sistemática contra las mujeres.

Luego de la viralización del video, la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) publicó un comunicado en Twitter donde condenó las palabras del profesor Genaro Castro Flores.

La universidad además informó que separó al profesor de su cargo y aseguró que brinda acompañamiento legal a los alumnos y alumnas que consideraron vulnerados sus derechos.

Video de profesor en México que justificó feminicidios el Día de la Mujer