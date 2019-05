View this post on Instagram

¿Cómo algo tan pequeño puede hacerte sentir algo tan Grande? Me parece mentiras que fue ayer cuando por primera vez te tuve en mis brazos y pude disfrutar de lo maravilloso que la vida me entregó. Siempre serás el milagro más grande que llegó para inundar mi corazón del amor más puro y sincero, el ángel que cambió mi vida e iluminó mis días. Te prometo que siempre de la mano de Dios te cuidarte hasta mi último aliento mi pequeña. Eres ese combustible que me impulsa a cumplir todos mis sueños, llegaste para sanarme, alegrarme y retarme a ser mejor cada día de mi vida con el amor más profundo. ¡gracias a ti mi cielo estoy viviendo el sueño más grande de mi vida, te amo mi princesa! Feliz cumpleaños 🎊🎂🎈🎁 . . . . #danielaospina #salomerodriguez #happybirthday #love #soultmate