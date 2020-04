Pese a que el intérprete de ‘El terremoto’ sufrió el lamentable accidente de tránsito la mañana del 14 de abril del 2017, en la carretera que de Tolú conduce a San Onofre (Sucre), fue ese Viernes Santo cuando ‘El Gran Martín Elías’ falleció en un hospital.

Desde entonces, sus seguidores —conocidos como los ‘Martinistas’— se han dedicado a conmemorar su muerte este día santo de cada año. Así también lo ha hecho su esposa en cada aniversario.

En su última publicación en la red social, Dayana Jaimes compartió dos fotografías en las que aparece el cantautor junto a su hija Paula Elena Díaz; en la primera, se aprecia cantando al lado de la niña, y en la segunda están en una piscina. Después de las imágenes se lee la siguiente dedicatoria:

“Hemos aprendido a ser lo suficientemente valientes para enfrentar el mundo estos años sin tu presencia. Tus recuerdos siempre me acompañan como una luz perpetua y en lo que me quede de vida siempre agradeceré a Dios por el tiempo que me concedió a tu lado”.