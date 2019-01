View this post on Instagram

Hoy antes de acostarme quiero escribirles esto porque últimamente lo veo muy constante en mis fotos: No nos tratemos mal entre nosotros, ni ofendamos a los demás… mucho menos entre mujeres, no comparemos y no juzguemos, pues al final somos seres humanos que nos equivocamos, perdonamos, cambiamos y nos levantamos… Así mismo, cada uno desde su linda esencia puede lograr grandes cosas… pero, ¡ya paremos con el tema de meternos en las vidas de los demás!, en decir, opinar si es bueno o malo… ¿no les parece que es suficiente con la vida propia? ¿Cuántos como yo no han pensado que a veces no podemos ni con nuestros problemas ? No creamos que por estar en una red social, o ser personas públicas, o como lo quieran llamar tenemos derecho a escribir lo que se nos da la gana… ¡No! Lo más importante ante todo, es respetarnos y respetar las decisiones, sueños, pensamientos, convicciones de los que nos rodean y sobre todo las vidas ajenas pues no sabemos que ha pasado cada uno desde su propio universo para tomar ciertas decisiones. Seamos tolerantes, amémonos y recordemos siempre que cada ser humano es lindo por su esencia. ✨✨ #love #danielaospina #loesencialesloimportante