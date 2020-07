El tema sonó por primera vez por las declaraciones del cantante August Alsina, el tercero en este triángulo amoroso que tiene con la boca abierta a más de uno, pero tomó otro vuelo luego de que la pareja se sentara frente a frente en ‘Red Table Talk’, el formato que tiene Jada en Facebook.

Tras la confesión de Pinkett de su relación con Alsina, la cara de Smith se volvió en material clave para muchos memes, aunque otros solo necesitaron el episodio del programa de su esposa para armar chistes que le dan la vuelta a la red desde esta mañana.

Antes de los memes, cabe recordar que Jada negó que su esposo le hubiera dado permiso para tener su amorío con el intérprete, y dejó claro que todo ocurrió mientras estaban en una separación temporal, dato que dio pie a que varios tuiteros recordaran uno de los capítulos de la serie ‘Friends’.

Ahora sí, las burlas más creativas que circulan en Twitter sobre la infidelidad a Will Smith, que incluyen también referencia a la cinta ‘Hitch’, en donde era un “experto en citas”:

Cuando me entero que Jada le fue infiel a Will Smith pic.twitter.com/zL9OsHLsaa

Las expresiones de Will durante todo el programa no las había visto desde la película “En busca de la felicidad” pic.twitter.com/bWTy1Thx67

¿Qué pasó mi rey Will Smith? ¿El mundo no te merece? pic.twitter.com/9B7tw4Z5c9

La diferencia en estas fotos es que en una Will Smith no está actuando, pero ambas te quiebran por igual… 😰😰😰 pic.twitter.com/JHcmeh5aBl

Ahh pobre Will Smith, we. 😔 pic.twitter.com/kkgyfTSk6i

No me había sentido tan mal por Will Smith desde el capítulo donde se da cuenta que su papá no lo quiere. 😭 pic.twitter.com/748Te7qE77

— Los 80s y 90s (@80s_y_90s) July 11, 2020