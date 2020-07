green

En una entrevista con el programa ‘The breakfast club’, que fue citado por Infobae, el rapero aseguró que le pidió permiso a Smith para tener una relación extramarital con Jada Pinkett, que es esposa del actor desde 1997 y hasta ha revelado los secretos de su intimidad.

“Me senté con Will y hablamos sobre las transformaciones que ha ido sufriendo su matrimonio, y cómo se ha ido convirtiendo en una unión de compañeros de vida. Me dio su bendición“, explicó el artista al medio, dejando claro que no hubo un romance secreto, como se rumoró.

El artista de 27 años era amigo de Jaden cuando se enamoró de la también actriz, y aseguró que por esa relación perdió amistades, dinero y está cansado de que lo llamen rompe hogares:

“Me entregué totalmente a esa relación, durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”.

Ante la controversia que generaron las declaraciones, los representantes de la familia desmintieron la historia de August: “No es en absoluto cierta”, citó The Independent, y él reafirmó su postura.