En un intenso episodio de ‘Red Table Talk’, el espacio que tiene Pinkett en Facebook, el protagonista de ‘El príncipe del rap’ y su pareja decidieron hablar del tema para terminar el ciclón mediático que generó la historia, que salió a la luz por recientes declaraciones de Alsina.

“Decidimos que íbamos a separarnos por un periodo de tiempo para que tu pudieras descubrir cómo hacerte feliz y yo, cómo hacerme feliz”, dijo Will, antes de que Jada confesara que su amistad con August, quien había encontrado inicialmente un refugio en la familia Smith para tratar su salud mental, se transformó en otra cosa.

“Comencé una amistad con August, y realmente nos volvimos muy amigos […] Desde ahí [la separación] y mientras el tiempo avanzó, me metí en otro enredo con August”, le dijo Pinkett de frente a su esposo.

En la honesta charla, la actriz también aclaró que no es cierto que Will haya dado permiso para tener una relación extramatrimonial, pues para eso el único permiso que necesita es el de ella misma.

Según Pinkett, esa idea la comunicó August porque fue lo que sintió al ver el matrimonio en una separación amigable. De paso, dejó claro que ya no está en contacto con Alsina y que su relación con Will Smith está en un excelente momento.

La historia, aunque muy clara para la estable pareja de Hollywood, generó decenas de reacciones en redes, especialmente solidarizándose con Smith, como se puede ver a continuación, luego del video de ‘Red Table Talk’:

Cuando me entero que le fueron infiel a Will Smith y que el amor no existe. pic.twitter.com/cqe6GU6S1E

— Zoel (@JAIR_ZOEL) July 11, 2020