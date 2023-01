Melissa Martínez acaparó la atención de los internautas durante varios meses del año pasado, pues los rumores de su ruptura matrimonial eran cada vez más constantes. Meses después, y por medio de las redes sociales, su ahora ex, el futbolista uruguayo Matías Mier, confirmó la separación.

Hasta el momento, la periodista deportiva no se ha pronunciado al respecto, pero en varias ocasiones se ha referido a los cambios en su vida y lo bien que se siente en su nueva etapa de soltera. Melissa finalizó el 2022 celebrando su paso por Qatar y disfrutando de la playa y el mar. Así mismo, la costeña de 36 años reveló a sus 2.7 millones de seguidores de Instagram sus nuevos propósitos para el 2023

¿Qué quiere vivir Melissa Martínez en este 2023?

Desde que se conoció su ruptura con el futbolista, a la presentadora se le ha vinculado con otras figuras del entretenimiento; rumores que ella misma desmintió. Por el contrario, se muestra cada vez más contenta de las nuevas experiencias que sigue viviendo estando soltera.

Durante estas últimas semanas, previo a su cumpleaños número 37, Melissa Martìnez sigue comprobando las ventajas de viajar alrededor del mundo, una experiencia que, según ella, no disfrutaba en su pasado.

“Entendí que mucho he tenido que trabajar en la vida para construir mi presente y el tiempo es ahora. Me voy a disfrutar este año. Todooooos los viajes que pueda. Lo merezco y Dios me bendice”, escribió junto a una foto de sus recientes vacaciones por Dubái.