Horas después de que la cantante colombiana Shakira estrenara su nueva canción junto al productor musical Bizarrap, la comunicadora publicó una imagen en su cuenta de Instagram que muchos de sus seguidores relacionaron precisamente con el tema musical.

(Vea también: “La escribió Satanás”: periodistas españoles, perplejos con canción de Shakira a Piqué)

Aunque la periodista barranquillera no mencionó nada relativo a la canción, pues solo preguntó si se veía mejor vistiendo elegante o casual, hubo internautas que no dejaron pasar por alto el vehículo que aparece en una de las fotografías: un Ferrari.

Y es que teniendo en cuenta que en una parte de la letra la intérprete de ‘Monotonía’ y ‘Te felicito’ hizo una comparación de un Ferrari con un Twingo, los internautas especularon que la imagen de la comunicadora podría tener un mensaje detrás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, dice Shakira en un segmento, haciendo referencia a Clara Chía, nueva novia de Gerard Piqué.

Melissa Martínez posa con un Ferrari y en redes la elogian

Con un vestido negro y con gafas del mismo color, la también presentadora se ubicó junto a un vehículo deportivo de la marca mencionada —en varios videos dejó ver que estuvo visitando uno de sus museos en Abu Dhabi— para que le tomaran la foto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melissa Martínez A (@melissamartineza)

Al publicarla, sus seguidores exaltaron su belleza y la tildaron de Ferrari, así como se calificó Shakira en su canción. Incluso, algunos se atrevieron a hacer referencias específicas de la canción para elogiarla como mujer.

Lee También

“CLARAmente eres un Ferrari”, “otra mujer que no llora, factura”, “gracias a Dios no fue un Twingo, Meli”, “tú siempre serás un Ferrari, ni punto de comparación con un Twingo”, “falta el Rolex y ya”, “una loba como tú no está pa’ novato”, “bella, espectacular y regia”, “esa foto fue más directa que la canción de Shakira”, “me encanta cuando la gente es diplomática”, “siempre te verás muy bella”, “hermosa, Meli”, “definitivamente eres un Ferrari”, son algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.