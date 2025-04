En una conversación con ‘La Toxicosteña’ y Altafulla, Melissa contó que ella conoció a Karina García cuando juntas estuvieron en un equipo de fútbol que era conformado por varias modelos.

Melissa señaló que ellas pertenecían a un equipo conocido en todo el país que se llama “Las divas del fútbol”, el cual era conformado por varias modelos que participaban en partidos entre ellas mismas y otros eventos a los que eran invitadas. “Pero yo no sabía qué era eso y cuando ya descubrí qué era, me alejé de todo eso”, dijo en su conversación.

Según dijo la modelo, “allá hacían paseos a fincas y cosas así y a mí nunca me dejaban ir. Un día el entrenador me dijo que como yo no iba a las actividades de los fines de semana, entonces qué íbamos a hacer”.

Melissa asegura que para la época, ella tenía como 25 años, pero su mamá no le permitía “amanecer por ahí en cualquier parte”. “A mí me empezaron a decir un montón de cosas, pero yo no entendía. Luego fue que me di cuenta de un montón de cosas...”, añadió.

‘La Toxicosteña’, a raíz de lo que contó Melissa, pregunto sí eso “era un grupo de bandidas” y que si los viajes “eran para ir a conocer manes”, dejando un manto de duda sobre toda la situación que había relatado su compañera de cuarto. “O sea el fútbol era una fachada”, fue la conclusión de la cantante.

Así fue la conversación entre estas dos mujeres en el cuarto fuego, de ‘La casa de los famosos’:

Sin embargo, quienes han visto el clip no le creen a Melissa su versión y aseguran que, con 25 años, ya estaba lo suficientemente grande para saber en qué se estaba metiendo, así que le critican lo que ellos consideran es una morronguería de su parte.

También, aunque las acusaciones sobre el club abundan en las redes sociales, puede que sean modelos u otras personas que hicieron parte de Las divas del fútbol quienes, presuntamente, hayan usado sus conexiones para hacer estos puentes entre hombres y modelos, sin que esto sea algo que involucre al club directamente.

Cómo se veían Melissa Gate y Karina García en Las divas del fútbol

Las imágenes de Melissa Gate y Karina García en el mismo equipo de fútbol ya se conocían antes de las revelaciones de la también exparticipante de Guerreros, pero en las últimas horas se han hecho más virales.

Aunque no se conoce cuándo fueron grabadas, sí se ve que ambas modelos tienen el uniforme de ese equipo de fútbol y lucen muy diferentes a como están actualmente.

Melissa tenía el pelo rosado, no tenía los tatuajes en el cuello y tampoco tenía movimientos tan histriónicos como los que tiene actualmente. Karina, por su parte, no se había sometido a todas las operaciones y cambios que ha hecho en su rostro.

Así se veían en ese momento (hace 5 o 7 años atrás, aproximadamente):

Qué se sabe sobre Las divas del fútbol

Aunque no han respondido a estas declaraciones, este equipo ha sido muy reconocido a nivel nacional por la cantidad de modelos y personas famosas que han usado su camiseta y han participado en eventos de ellos.

Son muchísimas las famosas que han pasado por ese club. Algunas han empezado sus carreras allí, como es el caso de Karina y Melissa, y otras han sido invitadas para algunos partidos.

De hecho, fue fundado hace 15 años y esto le ha dado un reconocimiento nacional.

Sin embargo, modelos que han pasado por allí también ha tenido desafortunados rumbos. El caso más conocido es el de Juliana López, la modelo colombiana que está presa en China. Otra persona muy recordada en medios nacionales fue Liss Hernández, quien falleció con 29 años luego de una explosión que la afectó en el 95 % de su cuerpo. Cabe resaltar que en ninguno de los casos está implicado el club, pero ambas fueron mujeres a las que en el momento de los hechos se le relacionó con su participación en las Divas del fútbol.

