La presentadora Mary Méndez, conocida por su rol en el programa de entretenimiento ‘La Red’, levantó polémica en redes sociales al compartir una crítica contundente sobre el estado actual del sendero peatonal de Monserrate, en Bogotá. La samaria no escatimó en palabras al describir lo que encontró durante su visita al icónico lugar.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la también empresaria narró su experiencia con frases como: “Qué porquería, me dio asco”. Méndez, quien acostumbra a entrenar en las escaleras del cerro, afirmó que la suciedad encontrada superó todo límite: “Esto no es un problema de gobierno, es un problema personal; son unos puercos”.

El sendero de Monserrate, reconocido por sus 2.600 metros de recorrido hacia uno de los epicentros turísticos y religiosos de la capital, es también un lugar predilecto para deportistas y turistas. Sin embargo, la periodista lamentó el abandono y la falta de cuidado por parte de los visitantes. “No es posible que haya cáscaras de banano, vasos y platos desechables, botellas y servilletas tiradas por todos lados”, denunció.

La presentadora no solo se quejó del desorden, sino también del impacto que esto tiene en la experiencia de los extranjeros que visitan Monserrate. “Nos debería dar vergüenza absoluta, especialmente con los turistas. Este lugar es divino, pero el estado en el que está es lamentable”, agregó con visible indignación.

Méndez también instó a la ciudadanía a asumir un mayor compromiso con la limpieza. Aunque reconoció que hay puntos de recolección de basura, insistió en que cada persona debe llevarse sus desechos consigo. “Si no hay canecas, usted mete la basura en su brasier o en su licra, pero no la tira. Esto no es un problema de organización ni de eventos, es un problema personal”, enfatizó.

Además de sus palabras, Méndez compartió fotografías que evidenciaron el nivel de deterioro del lugar, destacando la presencia de olores desagradables y moscas. En uno de sus comentarios más contundentes, afirmó: “Olía maluco, a descomposición. Esto es inaceptable”.

Finalmente, la samaria cerró su reflexión con un llamado a la conciencia ciudadana, recordando que Monserrate no solo es un atractivo turístico, sino también un patrimonio que merece cuidado. “La gente que subimos a Monserrate no nos merecemos este tipo de cosas. Hago un llamado a que todos pongamos de nuestra parte”, concluyó.

