Kevyn Rua , ganador del ‘Desafío XX’, de los 20 años del ‘reality’ de Caracol Televisión, fue invitado al programa ‘La red’ después de haber sido nominado en la categoría de las polémicas del ‘reality’.

En su visita al set, no solo tuvo que enfrentarse a la atención mediática por su participación en el programa, sino también a los duros cuestionamientos de la presentadora Mary Méndez, quien no dudó en echarle en cara su infidelidad con Natalia.

Mary Méndez regañó a Kevyn, del ‘Desafío’

En la edición de ‘La red’, el excompetidor del ‘Desafío’ fue nominado por su infidelidad durante la competencia, un tema que provocó gran revuelo entre los seguidores del ‘reality’. Además, otros participantes, como ‘Beba’, por su tendinitis, Marlon, por su expulsión por esconder comida, y ‘Alejo’, el villano de la edición, también estuvieron en la mira.

Sin embargo, fue la infidelidad de Kevyn a su novia, Derly Hurtado, lo que acaparó la mayor parte de la atención. Cuando Kevyn llegó al programa para recibir el premio por su controversia, lo hizo rodeado de sonrisas y aplausos. Pronto las sonrisas se transformaron en tensión cuando Mary Méndez, conocida por su franqueza, no pudo evitar cuestionar a Kevyn sobre su comportamiento en el programa.

“Kevyn, yo te voy a hacer una pregunta y menos mal ya te tengo de frente. ¿A cuenta de qué, si usted entra con novia, usted adentro se pone a coquetear? ¿Qué fue lo que pasó ahí?”, le preguntó de forma directa la presentadora.

Kevyn, visiblemente incómodo, intentó defenderse, explicando que no había entrado con la intención de tener un romance en el programa. “No entré con ese objetivo, no entré con ganas de… bueno, que pasara todo eso, pero pues nada, uno no manda en los sentimientos”, respondió.

Minutos después, Mendez no dejó pasar la oportunidad de profundizar en la cuestión: “¿Usted sigue enamorado de su novia, de la que era su novia, pues?”, insistió. La respuesta de Kevyn fue inesperada. “Yo digo que si estuviera enamorado no hubiera hecho eso, pero obviamente me arrepiento de lo que hice, yo a ella la quiero mucho, es una gran mujer”, confesó.

A pesar de su arrepentimiento, la tensión seguía en el aire, y los presentadores intentaron frenar las preguntas de Mary Méndez, conscientes de la polémica que estaba generando el tema. Sin embargo, Mary no se detuvo.

“Ustedes saben que Mary Méndez no perdona cachos, así que yo le digo ¡Fueraaa! ¡Fuera! ¡Fuera! A mí no me gusta el hombre que no sabe lo que quiere”, exclamó en medio de la escena. Las palabras de la presentadora reflejaron claramente su postura sobre la infidelidad, mientras Kevyn intentaba calmar la situación.

Este momento quedó grabado como uno de los más intensos de la emisión, destacando el carácter directo y sin filtros de Mary Méndez, quien no dudó en expresar su opinión sobre el comportamiento de Kevyn Rúa y le envío a reflexionar por sus actor.

