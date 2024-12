En una tarde llena de sorpresas, la presentadora Mary Méndez fue reconocida con el premio de consolación a ‘Cupido del año’ durante la entrega de una serie de reconocimientos que hizo el programa.

Este galardón fue otorgado debido a su reciente relación con un hombre al que han llamado cariñosamente “Juan de la cosa” los presentadores del programa de entretenimiento.

Los conductores de ‘La red‘ fueron los encargados de entregarle este peculiar premio, que destacó su historia de amor. Visiblemente, nerviosa pero emocionada, Méndez compartió unas palabras al recibir el reconocimiento.

Con su característico estilo, la presentadora expresó: “Sí, estoy enamorada, si no lo estuviera no estaría con él. Ustedes saben que no me entrego a cualquiera, no soy de darle el sí a cualquier ‘pichingue’ por ahí”.

Con estas declaraciones, dejó claro que su relación es sincera y que está comprometida con su nueva pareja, quien, según ella, se dedica a amarla y hacerla feliz.

En la categoría cupido del año nuestros famosos se abrieron al amor. Hoy en La Red premiamos a esa pareja que no tiene miedo de mostrar su amor en las redes sociales. pic.twitter.com/bLzv8voIPg — La Red Caracol (@LaRedCaracol) December 29, 2024

Agradecida por el reconocimiento, Mary aclaró que no esperaba este premio y que, aunque fue una mención inesperada, le parecía un detalle muy especial. “Que dure lo que tenga que durar”, dijo, dejando entrever su deseo de vivir el momento sin presiones.

Además, la presentadora aprovechó la ocasión para aclarar algunos rumores que han circulado sobre su vida personal. Comentó que no le pide matrimonio a su pareja, ya que considera que esa decisión debe venir de él. También mencionó que no respondería preguntas sobre la congelación de óvulos, pero agradeció el interés y el cariño del público.

Mientras tanto, Mary Méndez continúa disfrutando de su relación y del amor que la acompaña, con la misma autenticidad que la ha caracterizado siempre en su carrera profesional.

¿Quién fue el esposo de Mary Méndez?

En cuanto a su vida sentimental, se sabe que Méndez mantuvo una relación con el DJ Santiago Iregui, con quien contrajo matrimonio y estuvo casada durante aproximadamente 7 años. Según reportó la revista Vea, en 2017 la pareja comenzó a experimentar diferencias que finalmente los llevaron a tomar la decisión de separarse.

