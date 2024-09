Kevin se coronó como el gran ganador de la versión de 2024 del ‘Desafío’, imponiéndose ante Darlyn y Sensei en una intensa pista final de 10 pruebas que exigieron lo mejor de cada uno.

Su fuerza y resistencia junto con ‘Guajira’ fueron claves para obtener la victoria en una de las competencias más duras del ‘reality’. Sin embargo, su triunfo no estuvo exento de polémica, ya que durante el programa se involucró sentimentalmente con Natalia, otra de las competidoras.

Este hecho causó revuelo, pues Kevin tenía una relación fuera del ‘reality’ con Derly Hurtado, lo que provocó muchas críticas en redes sociales. A pesar de las controversias, su desempeño en la competencia fue impecable, llevándose el título y el premio mayor de 1.200 millones de pesos.

La final del ‘Desafío’ 2024 no solo dejó un ganador, sino también una historia llena de emoción, controversia y drama, que sin duda será recordada por los fanáticos del programa.

En entrevista con la emisora ‘la Kalle‘, la excompetidora contó que si tuviera la oportunidad de ver a la exnovia de Kevyn, le pediría disculpas por lo que hizo.

“Que me disculpe que en el ‘Desafío’ las emociones se viven en otro ‘mood’. Él me vendió la idea de que ella era una mujer tóxica, que estaban mal, porque yo me guié de la versión que me dio en alpha”, contó la exparticipante.