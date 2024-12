Aunque su paso por el ‘Desafío‘ fue breve, ya que ‘Yan’ fue eliminado en una de las pruebas antes de llegar a la final, en la que ‘Sensei’ y ‘Aleja’ se conviertieron en los ganadores de la competencia de esa edición.

(Vea también: ‘Guajira’, del ‘Desafío’, ya no vive con Kevyn y explicó por qué ‘relación’ llegó a su fin)

Desde su salida, Yan y otros excompetidores se han mantenido activos en plataformas digitales, compartiendo momentos de sus vidas tras el fin del programa. En este caso, el exconcursante publicó una emotiva noticia junto a su pareja e hija: la llegada de un nuevo miembro a la familia.

En su publicación, Yan expresó con gran emoción: “Mi familia recibió el mejor regalo de Navidad. Soy el hombre más feliz del mundo lo soñaba, lo anhelaba, gracias Dios”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @YAN |FINALISTA DESAFÍO THE BOX 2023 (@yan_pizo)

Acompañado de una foto familiar, el mensaje rápidamente se llenó de felicitaciones y buenos deseos de sus seguidores, quienes celebraron la felicidad del exparticipante y su familia en este nuevo capítulo de su vida.

Es importante recordar que durante su participación en ‘Desafío The Box 2023’, edición que la ganó ‘Sensei’ y Alejandra. Yan vivió uno de los momentos más emocionantes cuando su equipo recibió la visita de sus seres queridos.

En ese momento, la pantalla de la casa Beta mostró un video de su hija, quien le dedicó unas tiernas palabras. Este momento fue preludio de una revelación inesperada, cuando Gabriela Tafur le informó que su esposa le tenía una sorpresa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @YAN |FINALISTA DESAFÍO THE BOX 2023 (@yan_pizo)

Lee También

La sorpresa resultó ser que Yan sería padre nuevamente, un anhelo que él había compartido con su familia durante mucho tiempo. En ese entonces, Yan comentó emocionado: “¡Soy papá! Por mucho tiempo lo habíamos planeado, todo llega cuando tiene que llegar. No me las creo que estos días me han pasado tantas cosas bonitas, muy agradecido con Dios. ¿Usted se imagina las historias que le voy a contar? ¡Él no me lo va a entender!”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se conoció que, lamentablemente, la familia sufrió la pérdida de ese bebé, lo que conmovió a muchos de sus seguidores. Ahora, tras la reciente noticia de su embarazo, Yan y su familia atraviesan un nuevo momento lleno de esperanza y alegría, reafirmando el amor y los sueños que los unen.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.