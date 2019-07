green

“Yo jamás entregué un anillo y jamás lo entregaré”, respondió el artista en el programa de RCN y, enseguida, lanzó su mencionada frase sobre el matrimonio y su explicación de por qué no cree en este.

“Uno debería vivir de novio toda la vida, porque se crea una especie de idilio; es muy bonito lo que pasa de novios”, expresó Martín, y completó, en su tono argentino:

“Ahora, cuando te casás […] hay un contrato de por medio. Es un contrato, o un compromiso si la gente es muy religiosa, y ya lo das por sentado, y cuando das por sentada la relación es cuando aparecen los ‘cachos’”.

Ante esa opinión, en el espacio de chismes le dijeron “nunca digas nunca” y, entonces, con risas, el famoso se acogió a esa frase y molestó diciendo que él no pediría matrimonio, pero si se lo proponen lo pensaría.

No obstante, al final de todo, el actor de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ reiteró que no le gusta el tema de la boda, pero que no descarta comprometerse en una relación… “de corazón, sin anillo”.

Cabe mencionar que en la entrevista el guapo extranjero aseguró estar soltero actualmente. Su amor más sonado fue el que sostuvo con la actriz Zharick León (aunque también es recordado por un romance con la exreina Carolina Gómez) durante un par de años, pues de este quedó un hijo, Luciano.

Aquí algunas imágenes de los actores, cuando eran pareja; las tomas circulan en Twitter:

