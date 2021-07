En el programa, el presentador enfrentó en los ‘Suso Awards‘ a la familia de ‘Los Montañeros’, de quienes se conoce a qué se dedicaba Alejandro antes de ser famoso, contra los Montaner y los ‘Addam’, quienes se disputaban el premio de ‘La familia más divertida‘.

‘Suso‘ habló de la esposa de Ricardo Montaner

Justo fue en el momento en que el comediante mencionó a la familia liderada por Marlene Rodríguez, esposa del cantante argentino, que a él se le ocurrió decir que ella no tiene un rol protagónico entre tantos artistas.

“La familia Montaner, porque todos cantan para que la mamá no trabaje. […] ¿Ustedes no han visto que en la familia Montaner todos cantan y la mamá no?”, bromeó ‘Suso’, que tiene deuda con Silvestre Dangond; y Alex, integrante de ‘Los montañeros’, apoyó su idea: “La mamá no hace nada”.

Cabe mencionar que, de la familia de Ricardo Montaner, Marlene es la única que no tiene una carrera artística; no obstante, sí está relacionada con la industria, pues es directora de videos musicales; ha estado detrás de grabaciones como ‘¿Qué vas a hacer?’, ‘Te adoraré’ y ‘La difícil’.

Aquí, el momento exacto en el que ‘Suso’ habla de Marlene, quien estará en ‘reality’ de la familia:

¿Cuántos hijos tiene Marlene Rodríguez, la esposa de Ricardo Montaner?

La mujer, de 56 años, es la segunda esposa del intérprete de ‘Me va a extrañar; se casó con él en 1989, tres años después de que el artista se divorciara de Ana Vaz, la madre de Alejandro y Héctor Montaner.

De la unión entre el cantante y la directora de videos musicales han nacido 3 hijos: Ricardo Jr., Mauricio y Evaluna, quien se casó en 2019 con el cantante colombiano Camilo Echeverry, de quien se conoce si nació en Medellín o en Montería.